الموعد النهائي لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية.. 45 ألف موظف بالمرحلة الأولى

كشف مصدر حكومي مسؤول، الموعد النهائي لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، مؤكدا أن عملية الانتقال ستكون بشكل تدريجي وعلى مراحل متعددة، حيث سيكون موعد انتقال الأعداد المدرجة في المرحلة الأولى، خلال الفترة الزمنية من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر 2021.

الموعد النهائي لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية.. سيشمل 45 ألف موظف حكومي

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموعد النهائي لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، سيشمل في المرحلة الأولى حوالي 45 ألف موظف، بجميع الجهات والوزارات والهيئات والأجهزة.

وأوضح المصدر أنه كان من المقرر انتقال موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى مقار أعمالهم في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل حلول شهر يوليو 2021، ولكن لتأخر بدء تشغيل شبكات الإنترنت العنكوبتية الداخلية التي تساعد في منظومة التحول الرقمي، تم ترحيل عملية الانتقال إلى ما قبل نهاية العام الجاري 2021.

آلاف الموظفين يتساءلون عن الموعد النهائي لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

ولفت المصدر إلى أن الموظفين المرشحين بكل الوزارات والهيئات والأجهزة سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد اجتيازهم اختبارات هامة عمليا وشفهيا وسلوكيا، حيث جرى تقييم الموظفين الذين سينتقلون إليها بعدما تم إجراء تقييم شامل لمهاراتهم في اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وذلك من خلال العديد من البرامج العالمية.

جدير بالذكر أن الدولة انتهت من وضع استراتيجية النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة، ومن بين تفاصيل هذه الخطة، توفير نحو 3 وسائل مواصلات حديثة متطورة لنقل المواطنين والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن أهم وسائل النقل والمواصلات التي دخلت في استراتيجية الدولة لاستكمال منظومة العاصمة الإدارية هو «المونوريل» الذي يمتد بطول 54 كم، وسرعته التصميمية 80 كم لكل ساعة، ومصمم لقطع مسافة الرحلة بالكامل من محطة استاد القاهرة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة في 60 دقيقة.

ومن وسائل الانتقال التي ستستخدم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، القطار الكهربائي، ويمتد بطول 70 كم، ويربط العاصمة الإدارية بمحطة عدلي منصور ومدينة العاشر من رمضان.