مصرع طفل غرقا في «بانيو» بأسيوط.. عمره 11 عاما

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء استحمامه في «بانيو» منزله بقرية المناصرة بالغنايم بحري، التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مستشفى الغنايم المركزي، بوصول الطفل محمود علي محمد أحمد، 11 سنة، ومقيم بقرية المناصرة بحري التابعة لمركز الغنايم جثة هامدة، بادعاء غرق في «بانيو» حمام منزلهم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص وبسؤال أهل الطفل ذكروا أنه حال قيام الطفل بالاستحمام في بانيو حمام المنزل غرق، ولا يعلمون كيف حدث ذلك.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.