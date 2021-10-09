حبس والد وشقيق فتاة الصف بتهمة قتلها: «اعترفا بتفاصيل الجريمة»

قررت النيابة العامة حبس والد وشقيق «فتاة الصف»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، بعد اعتراف والدها بأنه سدد لها 6 طعنات، وأن نجله الأكبر اشترك معه في قتلها، عن طريق ضربها بشومة على رأسها، داخل منزل الأسرة في قرية عرب الحصار بالصف.

والد فتاة الصف يبرر جريمته

وبرر والد فتاة الصف تهمة القتل العمد التي نسبتها إليه النيابة العامة هو ونجله، قائلًا: «سيرتنا على كل لسان، عشان بنتي بعد ما اتطلقت من جوزها كانت سمعتها سيئة فقررت التخلص منها لاستريح من كلام الناس»، موضحًا أنه اتفق مع نجله الأكبر على قتل ابنته بحجة أن سلوكها سيئ.

وشرح الأب ونجله تفاصيل الجريمة، التي نفذها بحق الفتاة داخل منزل الأسرة قبل هروبهما من مسرح الجريمة.

تمثيل الجريمة

اقتادت أجهزة الأمن الأب المتهم بقتل ابنته في الصف ونجله الأكبر إلى مسرح الواقعة، وقاما بتمثيل الجريمة في حضور ممثل النيابة العامة، وبعد انتهاء هذا الإجراء القانوني أعادت الشرطة المتهمين إلى محبسهما؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بموافاتها بتحرياتها في الحادث.

مسرح جريمة مقتل فتاة الصف

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بمقتل فتاة عمرها 19 سنة، داخل منزل أسرتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الفتاة جثة هامدة، ترتدي ملابسها كاملة وملقاة داخل غرفتها وآثار الدماء في جنبات الغرفة، كما تبين من معاينة مسرح الجريمة وسماع أقوال الجيران أن الفتاة قتلها والدها وشقيقها.

وتمكنت المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترافا بتفاصيل الجريمة، فتحرر محضر وأحيلا إلى النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها.