وزير التموين يفتتح المجمع النموذجي بالشرقية (صور)

وصل، منذ قليل، الدكتور علي مصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتتاح المجمع النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ويقدم المجمع النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، كل خدمات وزارة التموين من السجل التجاري والعلامات التجارية، وحماية المستهلك، والدمغة والموازين، إضافة إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

ومن المقرر أيضًا أن يفتتح وزير التموين ومحافظ الشرقية عبر «فيديو كونفرنس» من مدينة الزقازيق، أربعة مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري فى كل من مناطق 6 أكتوبر والجيزة ولأول مرة في أحد المولات التجارية بـ6 أكتوبر.