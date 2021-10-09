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وزير التموين يفتتح المجمع النموذجي بالشرقية (صور)

كتب:

وائل عبدالباري شاهين ونظيمه البحراوي
10:18 ص | السبت 09 أكتوبر 2021
وزير التموين يفتتح المجمع النموذجي بالشرقية

وزير التموين يفتتح المجمع النموذجي بالشرقية

وصل، منذ قليل، الدكتور علي مصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتتاح المجمع النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ويقدم المجمع النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، كل خدمات وزارة التموين من السجل التجاري والعلامات التجارية، وحماية المستهلك، والدمغة والموازين، إضافة إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

ومن المقرر أيضًا أن يفتتح وزير التموين ومحافظ الشرقية عبر «فيديو كونفرنس» من مدينة الزقازيق، أربعة مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري فى كل من مناطق 6 أكتوبر والجيزة ولأول مرة في أحد المولات التجارية بـ6 أكتوبر.

 

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