التموين: 6 خدمات جديدة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، اليوم، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أتاح 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجاري، واستعلام عند السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وكذلك خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، إضافة منشأة، إثبات الرقم القومي على المنشأة».

وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجمع خدمات نموذجي بمدنية الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي يقدم جميع خدمات وزارة التموين؛ تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة‪.

نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية استحداث نموذجًا جديدًا لتقديم خدمات السجل التجاري، وهي عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري، وتختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري «مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية»؛ سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة ،كما تم اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

وأوضح «عشماوي»، أنه يتم إطلاق 7 خدمات جديدة بنهاية العام الجاري؛ ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.

المجمع النموذجي المميز بالزقازيق

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن المجمع النموذجي المميز بالزقازيق يعد ثاني مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية، بعد افتتاح مجمع نموذجي أيضا خلال الأسابيع الماضية في بورسعيد.

وأشار «المصيلحي» إلى أن هذا المجمع يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ‬والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري، وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية، وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية، وكذلك تلقي شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقي طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.