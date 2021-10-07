«س وج» عن بوابة مصر الرقمية.. هل تقدم الخدمات بالمجان؟

العديد من الأسئلة تشغل بال المصريين في تلبية خدماتهم علي بوابة مصر الرقمية، خاصة بعد إضافة البوابة العديد من الخدمات عبر الإنترنت، ودون الحاجة إلى الذهاب للأماكن والهيئات الحكومية.

وأجابت بوابة مصر الرقمية على الأسئلة كافة من خلال التقرير التالي:

هل تُقدَم خدمات مصر الرقمية مجاناً؟

إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى يمكنك معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على «الشروط والأحكام» الموجودة فى بداية كل خدمة، علما بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

ما هى طريقة الوصول للخدمات؟

هناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهي كالتالي:

- يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع.

- يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع.

- إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

هل يجب تواجدي في الجهة الحكومية لطلب الخدمة؟

إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصي فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات.

يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على «الشروط والأحكام»، قبل البدء في طلب الخدمة.

كم يُستغرق من الوقت لاستكمال الخدمات؟

قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت في خلال نهاية الخطوات لكل خدمة.

يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية او الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

ما هى المستندات المطلوبة عادة؟

الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدفنا في بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها.

يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على «الشروط والأحكام» قبل البدء في طلب الخدمة.

ما هى بوابة مصر الرقمية؟

مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق هاتفي لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين.

ما هي الجهة المسؤولة عن تطوير وتشغيل البوابة؟

وزارة الاتصالات، بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات تطور وتشغل البوابة، تحت إشراف الرقابة الإدارية.

هل تستخدم البوابة لديكم خاصية لزيادة الأمان على الشبكة؟

نعم، نحن نطبق معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة بياناتكم الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية تقنية بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن أو ما يدعى HTTPS.

هل تصميم البوابة يعمل مع كل الأجهزة؟

صممت هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.

هل المعلومات المنشورة على هذه البوابة محدثَّة؟

نعم، جميع المعلومات المنشورة على البوابة يتم تحديثها بصورة متواصلة، مع إضافة تاريخ آخر تحديث في الجزء الأسفل من الصفحة.