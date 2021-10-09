«التموين»: 12 ألف معاملة الطاقة الاستيعابية للمجمع النموذجي بالشرقية شهريا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، إن المجمع النموذجي بالشرقية يقع على مساحة 450 م2 وهى أكبر مساحة لمقر تقديم خدمات وزارة التموين، مشيرا إلى أنه يقدم كافة خدمات الوزارة، من خلال 12 «شباك خدمة»، وبطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف معاملة شهريًا.

وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، الخدمات المقدمة من مجمع الخدمات النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة.

زيادة عدد خدمات السجل التجاري على مصر الرقمية

ونوه عشماوي، إلى أنه تم تصميم المكتب وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على خدمات وزارة التموين، مشيرا إلى أن المجمع النموذجي يتضمن ساحة لانتظار للعملاء، وأجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، ويحصل المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع.

نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري

وأكد نائب وزير التموين، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية استحدث نموذجًا جديدًا لتقديم خدمات السجل التجاري، وهي عبارة عن وحدة لمستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري «مستخرجات – شهادات بيانات – شهادات سلبية»، سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري، وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

ولفت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجاري واستعلام عند السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، وكذلك خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، إضافة منشأة، إثبات رقم قومي على المنشأة»، مشيرا إلى أنه قبل نهاية العام الجاري، يتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.

افتتاح 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري بالزقازيق

كما شهدت محافظة الشرقية، اليوم، افتتاح مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر الفيديو كونفرانس، وتم افتتاح 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري فى كلي من 6 أكتوبر والجيزة ومول العرب، والذي يشهد لأول مرة افتتاح سجل تجاري مميز في المولات التجارية.