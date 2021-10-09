مسؤولو الإسكان يتفقدون سير العمل بملوي الجديدة.. مساحتها 880 فدانا

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة تفقدية لمدينة ملوي الجديدة، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد مسئولو الإسكان، سير العمل بمشروع «JANNA»، وأعمال المرافق ومشروعات الخدمات بالمدينة، وأثنوا على تقدم الأعمال بالمشروعات.

880 فدانًا.. مساحة المرحلة الأولى بالمدينة الجديدة

وأوضح «طلعت»، أن مدينة ملوي الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 880 فدانًا، ومساحة المرحلة العاجلة 91 فدانًا، التي تم إنشاؤها بهدف تخفيف الازدحام والتكدس عن مدينة ملوي الأم، التي تبعد عن المدينة الجديدة نحو 15 كم.

وأضاف مساعد نائب رئيس الهيئة، أن المخطط العام لمدينة ملوي الجديدة يشتمل على جميع أنواع الإسكان والخدمات ومناطق صناعية ولوجيستية ومناطق مفتوحة ومتنزهات وممشى سياحي، ومن المقرر أن تستوعب المدينة نحو 850 ألف نسمة.

260 مليون جنيه.. حجم الاستثمارات في المدينة

من جانبه، قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن نسبة تنفيذ 1024 وحدة سكنية بمشروع JANNA، بلغت نحو 66٪، موضحًا أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني بمعظم عمارات المشروع، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الإسكان والطرق بالمدينة نحو 260 مليون جنيه، في إطار تحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد وخلق فرص عملٍ جديدة.

وقال رئيس الجهاز: حتى الآن تم حجز 129 قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولى من المدينة، بأول طرح لها لقطع الأراضي، وجارٍ استكمال أعمال فرمة الطرق بالمنطقة الواقع بها قطع الأراضي، وبلغت نسبة التنفيذ 70٪.

وأضاف، أنه تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط محطة وقود، كما يجري الآن استكمال إجراءات الطرح والترسية؛ لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة (مدرسة - حضانة - سوق تجارية - ووحدة صحية)، وتم الفتح المالي لأعمال الكهرباء بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصًا على توافر جميع الخدمات بها.