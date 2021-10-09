جامعة حلوان تبدأ الدراسة عقب عزف النشيد الوطني

جامعة حلوان تبدأ العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالنشيد الوطني، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ويكون في استقبال الطلاب الأنشطة الطلابية المختلفة والتي يتم تنظيمها من خلال طلاب الاتحاد والأنشطة الطلابية بالجامعة.

وخصصت كل كلية بالجامعة بتخصيص وفد في احتفالات جامعة حلوان ببدء العام الدراسي الجديد لتوعية طلاب الفرقة الأولى وحسهم على المشاركة في كل فعليات التي تنظمها الجامعة لما يعود عليهم من خبرات في المشاركة في مثل هذه الفعاليات، وتقوم الفرق المخصصة من قبل الكليات بتوعية الطلاب بالجامعة ومنشاتها والكليات المختلفة وطرق الدراسة.

بداية العام الدراسي الجديد بجامعة حلوان

وشهدت جامعة حلوان إقبالا كبيرا من جانب طلابها في اليوم الأول بالعام الدراسي الجديد 2021 وسط فرحة بين الجميع لعودة العملية التعليمية إلى طبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تتمثل في ارتداء الماسك الواقي، وتباعد ووجود مسافات بين كل الطلاب وعدم التزاحم أثناء دخول الطلاب للحرم الجامعي.

ووجهت إدارة جامعة حلوان الشكر إلى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان السابق، على مجهوداته التي بذلها خلال فترة ولايته لرئاسة الجامعة، بالإضافة إلى توجيه التهنئة إلى الدكتور ممدوح مهدي على توليه الرئاسة المؤقتة لجامعة حلوان مع التمنيات بالتوفيق خلال فترة ولايته.

وزير التعليم العالي: إجراء التطعيم الإلزامي للجميع

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات قطعت شوطاً كبيراً في إجراء التطعيم الإلزامي للجميع، سواء للطلاب أو للعاملين بها، مؤكداً على أن هناك العديد من الجامعات حققت نسب تطعيمات ضد فيروس كورونا 100%، بجانب الاستعداد الشامل لتطبيق الساعات بالكثير من الكليات على مستوى الجامعات.

وأضافت أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفاً بسبب إلغاء الكتاب الجامعي، والتوسع في استخدام الكتاب الإلكتروني عبر المنصات التعليمية المختلفة، أو من خلال ما يتم تسليمه للطلاب عبر الأسطوانات الإلكترونية المدمجة.