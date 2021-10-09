أسرة الفنان السوداني عبدالرحمن عبدالله تواصل إجراءات نقل جثمانه من القاهرة للسودان

تواصل أسرة الفنان السوداني عبد الرحمن عبد الله، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، إنهاء إجراءات نقل جثمانه من القاهرة إلى مدينة الخرطوم؛ لدفنه في مقابر العائلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وفاة الفنان السوداني عبد الرحمن عبد الله

وأعلنت وكالة الأنباء السودانية مساء أمس، خبر وفاة الفنان عبد الرحمن عبد الله في مدينة القاهرة، التي وصل إليها منذ أسابيع لتلقي العلاج، لافتة إلى أن الفنان الراحل كان يُعالج من الغضروف وخضع للعلاج لفترة طويلة داخل السودان وخارجها.

من عبد الرحمن عبد الله؟

الفنان عبد الرحمن عبد الله، ولد في بارا بمدينة كردفان بدولة السودان، وأصبح واحدًا من أشهر فناني السودان، وقدم الكثير من الأعمال الغنائية الطربية المميزة، وعرف بتلحينه لجميع أغانيه ولم يكن يستعن بملحنين آخرين.

ومن بين الأغاني المميزة التي قدمها الفنان عبد الرحمن عبد الله، أغنية ست الفريق والبلوم وضباط السجن وشقيق تقولى مروح والليموني وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي.

وكان آخر ظهور إعلامي للفنان الراحل عبد الرحمن عبد الل،ه حينما زاره رئيس مجلس السيادة الانتقالى عبد الفتاح البرهان في منزله، في شهر يوليو الماضي.