ضبط تاجر عملة في المنيا يجمع مدخرات المصريين بالخارج بمساعدة شقيقه

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، تورط أحد الأشخاص، مقيم في مطاي بالمنيا وشقيقه يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

المتهمان يستبدلان العملات بأسعار السوق السوداء

وحسب التحريات، يرسل المتهم الأول الأموال لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

القبض على أحد المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني المتواجد خارج البلاد، كما تبين أنَّ حجم تعاملاتهما خلال 3 أشهر خلال عام 2021 طبقاً للفحص المستندى بلغت 12 مليون جنيه.