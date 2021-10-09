وزير التموين عن ارتفاع سعر الوقود: يرتبط بالأسعار العالمية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع سعر الوقود مؤخرًا جاء بناءً على ارتفاع أسعارها العالمية، مشيرًا إلى أن ارتفاع السعر 25 قرشًا في مصر يعد ارتفاعا بسيطًا مقارنة بارتفاعات الدول الأخرى.

جاء ذلك في حضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال افتتاح المجمع النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح «المصيلحي»، أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم توافر السلع، وهذا لن يحدث في مصر، مؤكدًا أن ما يهم المواطن أن تكون سلعته في يده.

وأشار إلى أن المشاكل القائمة في البلاد المجاورة تكمن في عدم توفر الطاقة، منوهًا أن مصر لن تتقدم إلا عندما يشارك مواطنوها في حل كل المشاكل الموجودة.

تنفيذ خطة طموحة لتوفير النظام اللوجستي للخدمات التموينية

وذكر «المصيلحي»، أن المخازن الاستراتيجية مهمة، ولابد وأن يكون هناك مخازن فرعية، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتوفير النظام اللوجستي للخدمات التموينية، خاصة أن الاستثمارات تتم في رفع مستوى التخزين والنقل والسلع لتوفير الفاقد والحفاظ على السلع.

وأضاف وزير التموين، أن جميع دول العالم عانت ركودًا في معدل الحركة خلال عامين أثناء جائحة كورونا، ما تسبب في رفع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم، ثم بدأ بعد ذلك معدل التطعيم بالسلع يرتفع وبدأ الاقتصاد ينتعش وبالتالي حدثت زيادة في الطلب، مشيرًا إلى أن المصريين قادرون علي تحمل الزيادة الاستراتيجية.

وأوضح أن سعر القمح ارتفع 20%، ولابد أن يكون المواطن جزء من الحل وليس المشكلة، حتى يمكن الاستمرار في التقدم وتوفير السلع والخدمات.