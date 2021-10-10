حظك اليوم الأحد 10-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

أصحاب الأبراج الهوائية والترابية والمائية والنارية يحرصون بشكل يومي على متابعة ما تخبرهم به عالم الأبراج الفلكية على جميع المستويات، وعليه توضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها و حظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية الـ12، والتي تأتي ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم برج الحمل 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المعرفة يدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم، وقد تحقق تطورا رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الحمل 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للانطلاق بثقة، ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر يجمعك بالأحباب.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم برج الثور 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تمنحك الأفلاك وقتا مناسبا لإصلاح علاقتك بمن تحب والوقت مناسب لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-10-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيدا مع من تحب ولا تستسلم لمشاعر وانفعالات سلبية فالساعة ساعة العقل فلا تتحرك بدون تفكير.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا، ويحالفك الحظ في إنجاز أعمال عالقة وتدقق في كل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم برج السرطان 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التغلب على الضغوط وتبدو مميزا في عيون البعض.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 10-10-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يجعلك تستمتع بما تقوم به من واجبات ونشاطات أو أعمال خيرية.

حظك اليوم برج الأسد 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

حظك اليوم برج العذراء 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية هالة سرحان، ويوافق تاريخ ميلادها 1 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم برج الميزان 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يمدك اليوم بالسحر والجاذبية وتنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تدرس جيدا قراراتك وكيفية استثمار طاقاتك، ومن المهم أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

حظك اليوم برج العقرب 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل للتشتت، وعليك أن تنتبه لأقوالك وتمهل في إعطاء وعود.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 10-10-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يمنحك نشاطا وقد تحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم برج القوس 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في برجك يمدانك بالسحر والجاذبية والثقة في النفس ويساعدانك على التأثير فيمن حولك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم برج الجدي 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 10-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية أعمالك وتنجح بدعم ومساندة الزملاء أو رؤساء العمل وتصبح أقوى.

حظك اليوم برج الدلو 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر بمنزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي معهم أوقات عذبة.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 10-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج الحوت 10-10-2021 على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.