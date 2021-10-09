وزير التعليم العالي يشهد تحية العلم وعزف النشيد الوطني بجامعة القاهرة

حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم، على تفقد جامعة القاهرة في أول أيام العام الدراسي الجديد، وشهد برفقة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وزير التعليم العالي يتفاعل مع الأنشطة الطلابية

وتفاعل «عبد الغفار»، مع أوركسترا طلاب جامعة القاهرة خلال أغنية «تعيشي يا بلدي»، بجانب ممارسة عدد من الأنشطة الطلابية مثل لعبة بينج بونج وكذلك مناقشة عدد من الهوايات مع الطلاب، مناشدًا إياهم بضرورة الحصول على لقاح كورونا.

تحية العلم المصري رمز للولاء الوطنية

وقال الدكتور محمد الخشت، إن تحية العلم المصري تُعد رمزًا للولاء والانتماء والوطنية، وهو أمر وواجب وطني ينبع من داخلنا كتحية نقدمها لوطننا، ولكي نجدد العهد ونجدد الوعد ولاءً وحبًا لمصر.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أقر في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2021 - 2022، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت 9 أكتوبر، وتستمر 14 أسبوعًا؛ لتنتهي الخميس 13 يناير 2022، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 15 يناير وحتى الخميس 3 فبراير 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام من السبت 5 فبراير وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022 ولمدة 16 أسبوعًا تنتهي 9 يونيو 2022.