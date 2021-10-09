وزير التعليم العالي: تطعيم مليون شخص بالجامعات خلال الشهر الماضي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك متابعة مستمرة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» التي تتم بالجامعات، موضحا أنه تم تطعيم 90% من أعضاء هيئة التدريس، وبالنسبة للطلاب من 60% إلى 70% بمختلف الجامعات المصرية الحكومية، مضيفا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

عبدالغفار: أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة انتظمت الدراسة لهم بمختلف الجامعات اليوم

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية، أن الجامعات نجحت في التوسع من حملة التطعيم لجميع نتسبيها، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مناشدا جميع الطلاب بالحصول على تطعيم كورونا، مؤكدا على أن أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة انتظمت الدراسة لهم بمختلف الجامعات اليوم على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات طعمت ما يقرب من مليون منتسب للجامعات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، خلال الفترة من أول سبتمبر الماضي وحتى الأول من أكتوبر، مؤكدا على أن الجامعات تطبيق باحترافية شديدة ضد فيروس كورونا، مضيفا أن الجامعات بدأت اليوم حضوريا بمختلف الكليات.