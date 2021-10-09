حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 10-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صدر منذ قليل، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الأحد، على البلاد، إذ يسود نهارًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد في البيان، إلى أنّه خلال ساعات الليل يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية الأخرى المؤثرة، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 31 20

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 30 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 32 16

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 31 20

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 34 25

طابا 31 22

كاترين 32 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 34 20

بني سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

إدفو 41 25

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 38 21

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 33 23

رأس حدربة 33 22.