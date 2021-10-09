نتيجة انتخابات النقابات الفرعية للأطباء في الإسكندرية ومطروح والبحيرة

أعلنت، اليوم السبت، اللجان المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابات الأطباء الفرعية في قطاع محافظات غرب الدلتا الإسكندرية ومطروح والبحيرة، نتائج الانتخابات التي أجريت خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتهاء فرز الأصوات، تحت إشراف قضائي، ووسط أجواء هادئة وتأمين من وزارة الداخلية لمحيط لجان الاقتراع. وتنشر "الوطن" نتائج انتخابات الأطباء في المحافظات الثلاث، كالتالي:

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في الإسكندرية نتيجة انتخابات النقابة الفرعية بعد انتهاء انعقاد انتخابات التجديد النصفي في نادى الأطباء بسابا باشا، بمشاركة 1343 طبيبا من أعضاء الجمعية العمومية.

وفاز في الانتخابات فوق السن 15 سنة قيد ثلاثة أطباء، وهم الدكتور عبد المنعم فوزى، والدكتورة أماني البنا، والدكتورة مها غانم، كما فاز تحت السن أقل من 15 سنة قيد، والدكتور أحمد عبدالجواد، والدكتور أحمد منسي، والدكتور عمرو عبدالهادي.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في مطروح

وأعلنت ،اليوم السبت، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة مطروح نتائج الانتخابات، والتي أسفرت عن فوز كل من الدكتور محمد إبراهيم عبدالمقصود أخصائي الجراحة العامة، والدكتور الدكتور عبدالرحمن صبري أخصائي الأنف والأذن، بالتزكية لعدم ترشح أحد أمامهم، بمقعدي تحت السن مستوى 15 سنة، وفوز كل من الدكتور عاطف بباوي، أخصائي الأطفال، والدكتور الذهبي أحمد الذهبي أخصائي الأطفال، بمقعدي مستوى فوق السن 15 سنة، بعد معركة انتخابية بين 4 مرشحين على المقعدين في أجواء انتخابية هادئة، بحضور الدكتور أحمد السوهاجي نقيب أطباء مطروح.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في البحيرة

وفي انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة البحيرة، فاز الدكتور محمد السيد الصعيدي، والدكتور محمود شعبان الغنام، بمقعدي تحت السن 15 قيد، وفاز فوق السن الدكتور أحمد آدم أحمد، والدكتور نوح سعد نوح، وشارك من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة أطباء البحيرة 435 ناخبا بينهم 10 ناخبين من الوافدين، وذلك من إجمالي 9363 عضوا لهم حق التصويت.