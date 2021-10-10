 رابط التقديم لـ34 وظيفة توفرها «الشباب والرياضة» بسلسلة محلات كبرى

تستأنف الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بوزارة الشباب والرياضة، جهودها في توظيف الشباب، بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» للتنمية، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، بعد غد الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، حيث عقدت الوزارة بروتوكولا مع مجموعة شركات ماركت شهير لتوفير 34 وظيفة للشباب على النحو التالي:

فرص عمل ووظائف للطلبة والخريجين

وتوفر الوزارة 34 فرصة عمل بالتعاون مع سلسلة المحلات، وهي:

1- مدير فرع ( خبرة سابقة بنفس المجال).

2- مدير قسم الأغذية الطازجة (خبرة سابقة بنفس المجال).

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

4- مشرف أغذية جافة.

5- مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

6- مشرف مجمدات.

7- موظف لوجيستك.

8- بائع أجبان.

9- سائق رخصة مهنية (ثالثة أو ثانية).

10- متلقي طلبات.

11- موظف موسمي (طلبة).

12- كاشير.

13- مشرف قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

14- منسق ممرات.

15- مشرف قسم التجميل (خبرة سابقة بنفس المجال).

16- منسق تجميل.

17- مشرف قسم المنزلية ( خبرة سابقة بنفس المجال).

18- منسق منزلية.

19- منسق مخزن.

20- مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال).

21- بائع بقالة.

22- مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال).

23- بائع لحوم (بلدي- برازيلي).

24- بائع عطارة.

25- محاسب فرع.

26- موظف FMC27.

27- مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

28- موظف خدمة توصيل.

29- سائق بفسبا خاصة (دليفري).

30- موظف أمن.

31- مراقب كاميرات.

32- موظف خدمات.

33- خلف كاشير.

34- فني تبريد وتكييف.

مزايا وامتيازات من الشركة للعاملين

- مرتبات مجزية.

- حوافز شهرية.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- فرص للترقي.

- قبول جميع المؤهلات الدراسية.

رابط التقديم على الـ34 الوظيفة

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة من الرابط التالي https://forms.office.com/r/tWk3FN2RT2 والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المحددين.