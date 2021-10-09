افتتاح ملتقى توظيف الشباب بالجيزة لتوفير 6 آلاف فرصة عمل

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ملتقى توظيف الشباب، المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي، لتوفير 6 آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات، بالتعاون مع 50 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

فرص عمل للشباب حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة

وقال المحافظ، إن الملتقى يُنظم بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، ويوفر فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات العليا والمتوسطة، إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي (بدون مؤهل)، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر فى القطاع الخاص، وفقا لرغبة كل شاب للعمل فى المجال الذي يريده.

الشركات تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك

واشار محافظ الجيزة إلى أن الشركات المشاركة في الملتقى تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والتحاليل والإلكترونيات والمنسوجات والجودة والأمن والمأكولات والألبان والمطاعم والحاسب الآلي.

الشركات تتولى تدريب الشباب على العمل وتنمي مهاراتهم

وعقب الافتتاح، حرص «راشد» على تفقد أروقه الملتقى لمتابعة إقبال الشباب، والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة، مؤكداً أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة فى العمل.

وأكد المحافظ، أنه سيتم التواصل مع الشباب بعد حصولهم على الوظيفة لمساعدتهم في حل أي معوقات قد تواجههم.