«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة بمرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقغ التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن نشرة التوظيف المختصة للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون، للعمل في وظائف في مجالات مختلفة ومتنوعة ولائقة ومناسبة لأصحاب الخبرة أو بدون، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل نشرة التوظيف الأسبوعية من وزارة الشباب والرياضة للمؤهلات العليا، وفق الصفحة الرسمية للوزارة على موفع فيس بوك، كالتالي:

وظائف المؤهلات العليا

أتاحت وزارة الشباب والرياضة عدد كبير من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا، وجاءت تفاصيلها، كالتالي:

وظائف شركة أكسيد

أعلنت شركة أكسيد عن حاجتها لوظائف شاغرة للعمل في مجال كول سنتر وخدمة عملاء كول سنتر ودعم فني Technical Support.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

- يجمع نظام العمل العمل بين online and offline.

- خريجين مؤهل عالي فقط.

- السن 32 سنة حد أقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد.

- ذكور وإناث.

- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبةللمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت - تأجيل - إعفاء).

الحقوق والمميزات

- المرتب لخدمة العملاء: من 2700، والدعم الفني يبدأ من 3500 جنيه.

- يومان إجازة أسبوعيًا للمتغيرين.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أرباح سنوية وفرص للترقي.

- تدريبات.

وللتقدم لأي وظيفة يرجى التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.

وظائف أكتف سبورت هاوس

أعلنت مجموعة أكتف سبورت هاوس، عن حاجتها لوظائف شاغرة للعمل في وظائف مدير فرع لمتابعه وتقيم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة، ونائب مدير فرع لمساعدة فريق المبيعات وتنظيم العمل، وبائع داخلي للمبيعات المباشرة داخل فروع الشركة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون بكفر الدوار.

- مؤهل عالي للخريجين.

- ذكور وإناث.

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمميزات

- المرتب لمدير الفرع والنائب حسب الخبرة.

المبيعات 2300 جنيه + العمولة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

وظائف مجموعة ألبان زاهر

أعلنت سلسلة ألبان زاهر عن حاجتها لعدد من العاملين لشغل وظائف:

1- عمال مخازن

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في القاهرة.

- إعداد واستكمال الطلبات للتسليم وفقًا للجدول الزمني.

- استلام ومعالجة المنتجات والتخزين داخل المستودعات.

- إجراء ضوابط المخزون والحفاظ على معايير الجودة العالية.

- الحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وتحسين استخدام الفراغات.

- تسجيل وتوثيق عمليات الخروج والدخول للمواد المختلفة.

- الإبلاغ عن أي اختلافات للمنتجات او الخامات.

- التواصل والتعاون مع المشرفين وزملاء العمل.

- مطلوب جميع المؤهلات.

- فهم أساليب التخزين الحديثة ومتابعة تطورات المجال.

- إجادة المهارات التنظيمية والقدرة على استغلال المساحات.

- القدرة البدنية على رفع الأشياء الثقيلة.

الحقوق والمميزات

- المرتب 2500 جنيه.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- وجبة.

2- مراقب كاميرات

- مكان العمل يكون بالقاهرة.

- يراقب الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكّد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية بالشركة.

- يبلغ فوريا لمدير الفرع بخصوص أي تجاوزات لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية بالشركة تحتاج للتدخل الفوري وذلك لاتخاذ اللازم.

- يعد تقريرًا يوميًا بكل التجاوزات بالفرع ويرسلها لرئيسه المباشر بالشركة لاتخاذ اللازم.

- يُبلغ عن كل أعطال كاميرات المراقبة لرئيس قسم الأمن للعمل على إصلاحها والمحافظة على سريان العمل بصورة سليمة.

- إعداد التقارير اليومية والشهرية لتقديمها إلى المدير المباشر.

- اتباع التعليمات، وتنفيذ متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية.

- تأدية أي مهام أخرى يطلبها المدير المباشر في نفس المستوى من المسؤولية.

الشروط المطلوبة

- خبرة في مجال مراقبة الكاميرات.

- مؤهل متوسط وعالى.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- لديه القدرة على الانتباه والتركيز العالي والمتابعة.

- القدرة علي التعامل الفوري ورد الفعل السريع في حالات الطوارئ المختلفة.

الحقوق والمميزات

- مرتب 2200 جنيه.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- وجبة.

4- أمن إداري

- مكان العمل يكون بالقاهرة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون حسن المظهر.

- حاصل على ثانوية عامة أو دبلوم.

- السن لا يقل عن 21 ولا يزيد على 45 جنيهًا.

- موقف محدد من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- مرتب 2500 جنيه.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- وجبة.