خريطة مراكز تطعيم الطلاب القدامى بلقاح كورونا في جامعة المنصورة

تحرص جامعة المنصورة على تطعيم كافة طلابها القدامى بلقاح كورونا قبل العام الدراسي الجديد، عبر توفير اللقاحات بمداخل بوابات الجامعة، بعد صدور قرار بعدم السماح بدخول الطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح، للحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي، والتشديد على إبراز كارت التطعيم قبل الدخول.

مراكز التطعيم علي بوابات جامعة المنصورة

وأعلنت جامعة المنصورة عن توفير مراكز للتطعيم فور الدخول من بوابات «الجمهورية «البارون»، بوابة حقوق، بوابة توشكي، بوابة الجلاء، بوابة كلية الطب، بوابات الكليات خارج الحرم الجامعي».

تسجيل الطلاب علي موقع وزارة الصحة

وأوضحت الجامعة أن مراكز التطعيم جرى توفيرها لتطعيم الطلاب القدامى الذين لم يتم تطعيمهم وعلى الطلاب المتخلفين عن التطعيم القيام بالتسجيل على رابط وزارة الصحة ويختار «فئات أخرى، ومكان التطعيم المنصورة – جمهور»، ويتم طباعة عدد 2 استمارة تلقي اللقاح واستيفاء البيانات مع التوقيع عليهما وكتابة الرقم التسجيلي المكون من 20 رقما على كل استمارة، وإحضار بطاقة الرقم القومي وإرفاق عدد 2 صورة منها، ونبهت الجامعة على الطلاب الاستجابة لتعليمات أفراد الأمن في الانتظار داخل الحرم الجامعي أثناء التطعيم وذلك منعا للتزاحم وحرصا على سلامة الجميع وراحتهم.

ومن جهة اخري وافق الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، على فتح مراكز تطعيم الجامعة في كليات الطب والآداب والتجارة والحقوق لتطعيم الطلاب المتخلفين عن التطعيم من هذه الكليات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا على أن يسبق ذلك قيام الطالب بالتسجيل على رابط وزارة الصحة واستيفاء البيانات بهم مع التوقيع عليهم وكتابة الرقم التسجيلي.