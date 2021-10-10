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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

مولود برج الميزان يحب الحصول على درجات علمية  مهما بلغ من العمر، إذ يفيده بذلك حبه لوضع الأمور في أماكنها الصحيحة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يمدك اليوم بالسحر والجاذبية وتنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

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