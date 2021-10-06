حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يحرص على تحقيق التوازن في جميع جوانب حياته، سواء كانت الشخصية أو العلمية أو العملية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تسيطر اليوم على الأوضاع، وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر الجديد في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.