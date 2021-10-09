حظك اليوم برج الميزان السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان، يتميز بأنه متفائل، ويمتلك شخصية ملهمة للآخرين وينظر للأمور بإيجابية، كما أنه شخصية محبة لإتقان عملها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تستعين بكل الوسائل لتحسين وتطوير نفسك ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتساعدك على التواصل مع من حولك بذكاء وتتمكن من إصلاح علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.