افتتاح مشروعات جديدة بالشيخ زويد في ذكرى أكتوبر بتكلفة 14 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم، يرافقه هشام الخولي، نائب المحافظ، وطارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وإيهاب بكير، نائب رئيس المركز، وفايز حرب، عضو مجلس الشورى، ورحمي بكير، وعبد العزيز مطر، وعايدة السواركة، أعضاء مجلس النواب، عددا من المشروعات التنموية بالمركز.

14 مليون جنيه تكلفة المشروعات بالشيخ زويد

بدوره، قال المحافظ، إن افتتاح المركز التكنولوجي ومباني للإدارة الهندسية والشئون المالية والحسابات والحملة في ديوان عام المجلس، بعد تطويرها، بلغت تكلفتها 14 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المركز التكنولوجي بالشيخ زويد، أُقيم على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 3 ملايين و916 ألف جنيه، لافتًا إلى أن إنشاء المركز التكنولوجي يأتي في إطار اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي، ودعم الدولة لمشروع التحول الرقمي الذي سينعكس على حياة المواطنين بالإيجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

افتتاح دار مناسبات السكاسكة بتكلفة 3 ملايين جنيه

كما قام المحافظ ونواب شمال سيناء، بحضور المهندس ناجي محمد إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، وعايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بافتتاح دار مناسبات في قرية السكاسكة، التي تم إنشاؤها بقيمة 3 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ على إنشاء دور المناسبات في مختلف مدن وقرى المحافظة، بهدف دعم الاستقرار القبلي والتواصل بين القبائل لمناقشة التطورات وحل الخلافات وإحياء المناسبات الدينية والوطنية.

وعن دار المناسبات، قال المحافظ، إنها تتكون من قاعة شتوية وأخرى صيفية، ومكان للخدمة، وهي مجهزة على أعلى مستوى من فرش وأجهزة صوتية.