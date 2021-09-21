الانتهاء من رصف طرق حيوية بمدينتي الشيخ زويد والعريش

انتهت مدينتا العريش والشيخ زويد من رصف الشوارع ضمن خطط التطوير المقررة، وأعلن إيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان صحفي، الانتهاء من رصف 5 كم داخل مدينة الشيخ زويد على الطريق الدولي بين حي الكوثر والشيخ زويد بطريق الحمايدة المؤدي إلى شارع القواسمة.

وأضاف أنه تم رصف طريق الشيخ زويد الرئيسي بوسط المدينة من الاتجاهين، وتم رصف ميدان الكينيا وطريق السكة الحديد المؤدي إلى المستشفى وطريق مدرسة السكة، بعد الانتهاء من رصف وتركيب بلدورات بطوال تلك الشوارع، وتركيب إضاءة حديثة.

الانتهاء من رصف طرق حيوية بوسط مدينة العريش

وفى مدينة العريش، أكد مجلس المدينة في بيان صحفي، الانتهاء من رصف شوارع جديدة داخل المدينة، ومنها طرق حيوية وهامة، في إطار أعمال تطوير ورصف شوارع المدينة.

وقال العميد ماجد محمد، رئيس المدينة، خلال متابعته أعمال الرصف، إنه جرى الانتهاء من رصف شارع الغاز القديم والرابط بين شارع الفاتح حتى شارع أسيوط بعد إزالة التعدي على خط التنظيم ورفع كفاءة الشارع بالكامل على أكمل وجه من إنارة وصرف صحي، فضلا عن الإنتهاء من رصف امتداد شارع بورسعيد حتى شارع علي ابن أبي طالب، والبدء في رصف شارع القاهرة وتمت الأعمال تحت إشراف مجلس المدينة ممثلا بالإدارة الهندسية.

إنشاء مطبات جديدة لتهدئة الطريق الدولي بالكيلو 17 غرب العريش

وكان بيان لإدارة سوق الجملة غرب العريش حذر السائقين من أصحاب المركبات أخذ الحيطة والحذر بعد أن تم إنشاء مطبات هوائية مفاجئة، وناشدت إدارة سوق العريش فى بيان لها قائدي السيارات التمهل وعدم السرعة في تلك المناطق بعد إنشاء عدة مطبات جديدة على الطريق الدولي العام للحد من حوادث السيارات.