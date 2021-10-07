فريق طبي يتوجه لقرى الشيخ زويد لتطعيم الأهالي ضد كورونا

توجه فريق طبي من مكتب الصحة بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، إلى قرية السكادرة بساحل البحر؛ لتطعيم أهالي القرية من السكان؛ بناء على تعليمات مديرية الصحة بشمال سيناء، للتطعيم ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره.

فريق طبي يتوجه للقرى لتطعيم المواطنين ضد كورونا

وأكد طارق شوكة وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، اليوم الخميس، أن توجه الفرق الطبية إلى القرى؛ يأتي تيسيرًا على المواطنين في الأماكن البعيدة، والمتعذر عليهم الوصول إلى مركز التطعيم الرئيسى بحي الكوثر بوسط المدينة.

وأكد وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الفريق الطبي قام بالمرور على جميع المناطق بقرية السكادرة لحث الأهالي على عملية التطعيم وتلقي اللقاح.

فريق طبى للكشف عن الأمراض المزمنة بقرى الشيخ زويد

فيما توجه فريق طبي آخر لقرى الشيخ زويد، للكشف المبكر على الأمراض المزمنة لدى الأهالي.

وفي السياق ذاته، قال ناصر العزازى مدير نادي العريش الرياضي، إن اللجنة الطبية الخاصة بالتطعيم ضد اللقاح بالمركز، تواصل عملها بأحد أقسام المركز الداخلية، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بشكل يومي.