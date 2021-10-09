توزيع كتب توعية وقطع موفرة للمياه بقرية أبوقرقاص البلد بالمنيا

وزعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، كتبًا توعوية، وقطعًا موفرة للمياه، بقرية أبوقرقاص البلد، كما أجرت لقاءات مع الأهالي، وأعدت استبيانات للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.

وقال المهندس رجب السعيد محمد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن إدارتي التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نظمتا حملة توعية بقرية أبو قرقاص البلد، ضمن الحملات التي تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارِ تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف السعيد أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الأهالي واستبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها وتركيب قطع موفرة للمياه، كما أجرت إدارة المشاركة بالشركة مسحا ميدانيا للقرية، ولقاءً جماهيريا مع اللجنة المجتمعية، حيث إن المكون التوعوي والمجتمعي هام في التواصل مع المواطنين، للتعريف بالمبادرة ونشر رسائل للتوعية تكون محددة وتستهدف جميع الفئات العمرية، لتحقيق تأثير إيجابي لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة استمرار العمل بكافة قرى المشروع على مستوى الخمس المراكز المستهدفة، وهي مغاغة والعدوة وديرمواس وملوى وأبوقرقاص لتحقيق نسب إنجاز عالية.

وتستهدف مبادرة «حياة كريمة» تطوير 192 قرية و757 تابعًا، بالمنيا بتكلفة إجمالية تتجاوز 23 مليار جنيه، ويستفيد من مشروعات المبادرة التي تشمل جميع القطاعات الخدمية وخاصة التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، نحو 3 ملايين مواطن.