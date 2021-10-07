نصيحة هامة من عضو «شعبة الذهب» للمواطنين: لا تتسرعوا

توقع وديع أنطوان، عضو الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار تراجع أسعار الذهب حتى نهاية أكتوبر الجاري، ولكن بمعدلات بسيطة لا تتعدى 5 إلى 10 جنيهات للجرام.

وتابع «أنطوان» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تعاود أسعار المعدن الأصفر رحلة الصعود قبل نهاية العام، ولذلك لعدة أسباب أهمها انتهاء السنة المالية للعديد من الشركات ما يدفع الدولار للارتفاع محليًا نظرًا لزيادة الإقبال عليه مع توجه تلك الشركات لسداد التزاماتها.

توقعات بتخطي جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ800 جنيه مرة أخرى

ويرى عضو الشعبة العامة للذهب، أن الذهب في الوقت الحالي بنهاية سلم نزوله، وأن رحلة الصعود المتوقعة ستقفز بسعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات 800 و850 جنيه، المستويات التي شاهدناها ولمسناها وقت اندلاع أزمة كوفيد-19 وانهيار البورصات العالمية وتوجه المستثمرين لشراء سبائك الذهب.

أوقية الذهب ستشهد صعود إلى مستويات 2,200 دولار خلال الشهور المقبلة

أشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى توقعات خبراء ببنوك عالمية بارتفاع سعر أوقية الذهب لتصل إلى 2,200 دولار خلال الفترة المقبلة، موضحًا تأثير ذلك على سعر جرام الذهب الذي توقع أن يقفز إلى مستوى 950 جنيه للجرام.

الذهب استثمار جيد على المدى الطويل للعديد من فئات المستثمرين

ونصح عضو الشعبة العامة للذهب، صغار المستثمرين بشراء الذهب قبل معاودة صعوده وعدم التسرع في بيعه، فهو الملاذ الآمن لمدخراتهم والأنسب معددًا مميزاته من حيث قيمته التي لا تقل على المدى الطويل وسهولة تسييله ويناسب كل فئات المستثمرين.

وأكد على أن كل من استثمر في المعدن الأصفر خلال السنتين الماضيتين لم يتعرض للخسارة، مقارنة بأي وعاء استثماري آخر، لافتًا إلى صعود جرام الذهب بنسبة تتراوح بين 22 و23% على مدار العام الحالي فقط.