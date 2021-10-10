حظك اليوم برج العقرب الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة، يرفض أن يقترب أحد من الأشخاص المقربين لديه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تدرس جيدا قراراتك وكيفية استثمار طاقاتك، ومن المهم أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

قد تميل للتشتت، وعليك أن تنتبه لأقوالك وتمهل في إعطاء وعود.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.