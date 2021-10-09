«شيكولاتة» من رئيس جامعة دمنهور للطلاب في أول أيام الدراسة (صور)

قام الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بجولة تفقدية بكلية الطب البيطري في أول أيام الدراسة، تفقد خلالها الحرم الجامعي والبوابات الرئيسية، للتأكد من التزام جميع طلاب الجامعة بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والمرور من بوابات التعقيم الذاتي.

رئيس الجامعة يشدد على استخدام الكواشف الحرارية

كما تأكد من استخدام الكواشف الحرارية، وكذلك إظهار بطاقة التطعيم ضد كورونا لمن تلقي اللقاح، كما عقد اجتماعا مع الطلاب الجدد، حيث قدم لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية.

الجامعة حريصة على توفير سبل الدعم للطلاب

وأكد رئيس الجامعة الحرص على توفير شتي سبل الدعم والرعاية للطلاب، كما أجري حوارًا أبويًا مع الطلاب لحثهم التفوق، والتميز الدراسي، والعمل على تطوير قدراتهم ومعارفهم، ليكونوا قادرين على صنع مستقبلهم، باعتبارهم شباب اليوم وصناع المستقبل.

وأوضح خلال حواره أن سبيل النجاح والتفوق يبدأ من البحث والتحليل وتطوير العديد من المواضيع وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن التعلم هو الأساس في بناء شخص قادر على حل المشاكل واختيار الأدوات المناسبة.

كما تطرق إلي الحديث عن دور الطلاب في التصدي للشائعات التي تؤثر بالسلب على المجتمع وغرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة، مؤكدًا أن الطلاب يجب أن يوجهوا سلوكهم نحو الهدف بانضباط جيد كونه المسؤول عن تعلمه وتجربة نجاحه.

وفي ختام لقائه، قدم رئيس جامعة دمنهور الشيكولاتة لطلاب كلية الطب البيطري، متمنيًا التفوق لجميع طلاب الجامعة.