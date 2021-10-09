وزيرة الصناعة تكشف عن مطالب العارضين أثناء افتتاح الرئيس لمعرض تراثنا

طالب عدد من عارضي منتجات معرض تراثنا، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال تفقدها المعرض بتحسين شروط الحصول على القروض، مع طلب تحسين المدارس الفنية وضرورة توفير المواد الخام وإمكانية إتاحته بسهولة، وبناء عليه قالت الوزيرة: «الرئيس ربنا يخلي ويحفظه آخر جملة قالهالي اهتمي بيهم أكتر، وشوفي مطالبهم أكتر واتفاعلي معاهم أكتر، دول أصحاب حرف ومهن عاوزين نحافظ عليهم، وأي حد يعمل منتج مصري لازم يخد مننا كل الدعم».

نيفين جامع: الرئيس اهتم بالمشاركين في معرض تراثنا

وأضافت «جامع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن معرض تراثنا اليوم تشرف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينة أن المعرض يفتح أمام الجمهور يوميًا من الحادية عشرة صباحًا إلى العاشرة مساء، حتى 15 أكتوبر الجاري في قاعة المنارة في التجمع الخامس، متابعة: «حاجة مش عارفة أقولك مش قادرة أمشي من كتر الزحام، وحضور الرئيس السيسي كان للعام التالت على التوالي، وهو بيتفقد الصناعات المصرية التراثية وبيوجه رسالة عن اهتمام الدول بالصناعات المصرية لأن مفيش أهم من إن رئيس الدولة يفتتح المعرض».

وزيرة الصناعة: المعرض حرص على إيجاد أشخاص ضمن «حياة كريمة»

وتابعت: «الرئيس قال للعارضين وهما بيعرضوا منتجاتهم قوليلي طلباتكم إيه، ويردوا عليه كفاية إن إحنا شوفنا حضرتك، ويسألهم لو عاوزين قروض أو دعم فني أو المواد الخام، ومسبشي حاجة إلا واتكلم فيها وقدم توجهاته لنا لتذليل العقوبات للمنتجين».

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن المعرض حرص على إيجاد أشخاص ضمن مبادرة حياة كريمة، وكان عددهم نحو 20 شخصًا قدموا منتجات يدوية مصرية، كما جرى اختيار3 نماذج مميزة وحصلوا على أعلى قيمة جوائز مالية، موضحة أن المنتجات تتنوع كل عام في معرض تراثنا من مختلف المحافظات، وبمشاركة من دول الأردن والإمارات والسودان، مشيرة إلى أن إيجاد أكثر من بضاعة في مكان واحد يتيح سهولة الشراء للأشخاص.