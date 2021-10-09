تعرف على أسعار عروسة المولد 2021.. تبدأ من 100 جنيه

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به المسلمون في مصر على طريقتهم الخاصة، من خلال شراء حلوى المولد، التي أشهرها «عروسة المولد» بأشكالها وأحجامها المختلفة، ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية، حول أسعار عروسة المولد 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار عروسة المولد 2021 في الأسواق، على النحو التالي:

أسعار عروسة المولد 2021

ويقول بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن أسعار عروسة المولد 2021 تبدأ من 100 جنيه، وتصل إلى 400 جنيه، وذلك حسب الحجم ونوع التزيين المستخدم، مضيفًا أن نحو 90% من العرائس المعروضة بالأسواق هي صناعة مصرية.

وأشار «صفا» إلى أنه مع اتجاه أغلب المواطنين خلال الفترة الأخيرة لشراء الأدوات والمستلزمات المدرسية، انخفض الإقبال على شراء عرائس المولد، إلا أنّه يتوقع زيادة الإقبال مع بدء دخول المدارس، خاصة مع زيادة عدد شوادر المولد النبوي في الشوارع.

أسعار بوكس المولد 2021

وتتباين أسعار بوكس حلاوة المولد على النحو التالي:

بوكس يحفر الاسم عليه باستخدام الليزر وطباعة صورة على الخشب مع عروسة المولد بتصميم مميز، وإضافة 11 قطعة من حلوى المولد، بأسعار تبدأ من 239 وحتى 399 جنيهًا.

- بوكس حلوى المولد الذي يتميز بحفر ليزر بخامة ذهبية من الداخل والخارج بالاسم والصورة مع تشكيلة من حلويات المولد وزخارف إسلامية عليه من الداخل والخارج بضمان 6 أشهر، يصل سعره إلى 1250 جنيهًا.

- بوكس يحتوي على عروسة مُضيئة من الأعلى وبداخله تشكيلة مميزة من حلوى المولد، وتختلف خامته بين الخشب والإكليريك، يتراوح سعره بين 200 إلى 250 جنيهًا.

- «بوكس السعادة» بمقاس: 35 × 25 وارتفاع 7 سم، يُطبع عليه الصورة والاسم ومن الممكن إضافة كيلو حلوى بداخله، ويباع فارغًا بـ250 جنيهًا، ويمكن إضافة كيلو حلوى مشكلة بـ100 جنيه.

- بوكس من الكرتون المقوى يحتوي على عروسة المولد وبعض أنواع حلوى المولد، مع إضافة بعض قطع الشيكولاتة وستيكرات خاصة بذكرى المولد النبوي، يتراوح سعره بين 500 إلى 550 جنيهًا.

- بوكس خشبي مزخرف ببعض الرسومات من الخارج بأحجام مختلفة، ويمكن طباعة الاسم من الخارج حسب الطلب، وتبدأ الأسعار من 50 جنيهًا للعلبة وزن الـ2 كيلو، و60 جنيهًا لوزن 3 كيلو، و70 جنيهًا لوزن 4 كيلو، و80 جنيهًا لوزن 5 كيلو.

- مجموعة العروسة المضيئة، وهي عبارة عن عروسة مضيئة بأكثر من 6 ألوان مع ريموت وبطارية وحفر الصورة والاسم، بسعر 250 جنيهًا، بمقاس 14.5× 23 سم، والقاعدة 17× 10 سم.

موعد المولد النبوي 2021

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول 1443 بعد غروب شمس الأربعاء الماضي، الذي كان يوافق 29 من شهر صفر، وأعلنت أن غرة شهر ربيع الأول هو الجمعة 8 أكتوبر، حيث تم استطلاع الهلال بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وليس الخميس 7 أكتوبر بحسب الحسابات الفلكية، وبذلك يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر.