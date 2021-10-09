«الإسكان» عن تطوير سور مجرى العيون: «على ميعادنا آخر السنة»

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى جولة في سور مجرى العيون، وفرَّغت الوزارة المنطقة من كل ما فيها لإنشاء عمارات سكنية ومناطق تجارية وسياحية، «على معادنا آخر السنة دي المنطقة هتبقى جاهزة».

عباس: بناء أكثر من 200 ألف وحدة سكنية للقضاء على المناطق العشوائية

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه وبالنسبة للمناطق العشوائية فكان تطويرها ضمن خطة الدولة القائمة على عدد من المراحل، وفيها تم بناء أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، أما وبالنسبة للمناطق غير المخططة فقد أزيل عدد من المناطق ويجرى التخطيط لها حاليا كمنطقة المدابغ وعدد من المناطق في القاهرة التاريخية.

عباس: نوفر إسكانا بديلا لقاطني العشوائيات.. وآخرون نعطيهم التعويضات

وأوضح أن المباني الجديدة بمنطقة سور مجرى العيون راعت فيها الدولة إعادة بناء العمارات مع المحافظة على طابع المنطقة بالكامل، وبالنسبة لمثلث ماسبيرو فقد أزيلت بالكامل والعقارات الخاصة بالإسكان البديل فقد قاربت على الانتهاء وستكون جاهزة لعودة السكان بواقع 4 آلاف وحدة: «كل منطقة وليها دراستها، فيه منها بنعمل ليها إسكان بديل ومناطق أخرى بندي للسكان تعويضات علشان يسكنوا في حتة تانية».

ولفت إلى أن التجربة المصرية في البناء هي تجربة رائدة تستفيد منها أغلب الدول المحيطة بنا، حيث إنه خلال زيارته الأخيرة بالكاميرون والكونغو، فقد وجهت القيادة السياسية بزيادة أواصر التعاون والخبرات في الإنشاءات والهندسة المدنية والمعمارية لإفادة الإخوة الأفارقة.

وتابع: «أنا كنت في زيارة لبعض المشروعات الجاري تنفيذها هناك، وفي أثناء الجولة قابلت المسؤولين بكلتا الدولتين، وتسلمت جائزة الأمم المتحدة للمجتمعات العمرانية وهي جائزة الشرف لعام 2020 بالبناء المستدام، وهي جائزة اشتركت فيها 80 دولة».