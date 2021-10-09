«مكافحة كورونا» تنصح بتلقي الجرعة المنشطة للحاصلين على اللقاح منذ عام

«ارتفاع درجة الحرارة لفترة أطول.. وكحة مصحوبة ببعض الإفرازات»..عرضين مختلفين لفيروس كورونا في الموجة الرابعة كشفت عنها اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، مقارنة بالموجات السابقة، مؤكدة أن تلك الاختلافات ليست جوهرية، وخلال الأسبوع المقبل ستكون ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

أعراض كورونا في الموجة الرابعة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي: «أعراض الجهاز الهضمي زادت بعض الشيء في هذه الموجة، وهناك الصداع المستمر، لكن أهم هذه الأعراض هو استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترة أطول قد تصل إلى 3 أو 4 أيام».

ونصح «حسني» بالحصول على جرعة منشطة عند أخذ اللقاحات بـ6 أشهر مثل «فايزر»، موضحًا أن هناك بعض اللقاحات مازالت في طور الدراسة، مشيرًا إلى أنه يفضل حصول الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا منذ عام على جرعة منشطة.

تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا قريبًا

وحول البروتوكول العلاجي، قال«حسني»: «أضفنا دواء للأجسام المضادة في الحالات المتوسطة والبسيطة، وكان له نتائج رائعة إذ منعت تحولها إلى الحالات الشديدة وتلقي العلاج في الرعاية المجهزة، كما استخدمنا دواء للحالات الشديدة حتى لا يحتاج المريض إلى أسطوانات أكسجين، وهناك تحديث سيحدث في البروتوكول قريبا».

وأكد، أن مصر تتابع دراسات تأثير لقاحات كورونا على الأطفال، موضحًا أن بعض اللقاحات جرى إجازتها: «تحت الدراسة يجرى منح اللقاحات للأطفال الذين يعانون من نقص في المناعة، وبعض الأمراض التي يستلزم علاجها الحصول على أدوية تثبط المناعة».