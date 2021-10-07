حظك اليوم برج الحوت الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحوت أنه شخص طيب الطباع كما أن حبه يظهر من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزل المدخرات يعدك بمكاسب، ويجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم تقترب بلطف ممن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.