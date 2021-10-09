الصحة: تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. توفير كرسي متحرك ورعاية طبية لمشاركة بمعرض «تراثنا»

بابتسامة عريضة، وبكلمات الشكر والعرفان، عبرت إحدى السيدات المعاقات المشاركات بمعرض تراثنا عن سعادتها البالغة بشأن تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبها بتوفير كرسي متحرك يساهم في التيسير عليها أثناء مباشرة عملها، وإتاحة العلاج والرعاية الطبية اللازمة لها، إذ أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه جرى توفير كرسي متحرك وتقديم الرعاية الطبية بالمجان.

وزيرة الصحة: توفير كرسي متحرك لسيدة من ذوي الاحتياحات الخاصة تلبية لتوجيهات الرئيس

وأشارت الوزيرة إلى أنه فور توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، بتوفير كرسي متحرك للسيدة وتقديم الرعاية الطبية لها، جرى تسليمه للسيدة على الفور بالجناح التي تعمل به داخل المعرض، تيسيرًا عليها ومساعدتها على الحركة بسهولة أثناء أداء عملها، وذلك فور مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض.

الصحة: إرسال فريق طبي لمنزل السيدة للاطمئنان عليها

ووجهت وزيرة الصحة والسكان بعلاج السيدة بالمجان ضمن مبادرة «رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة»، ومتابعة حالتها الصحية بشكل دوري إذ تعاني من مرض سرطان الثدي، مضيفة أنه جارِ إرسال فريق طبي لمنزل السيدة للاطمئنان عليها، ونقلها لإحدى المستشفيات لبدء اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجها.

وأعربت السيدة عن سعادتها البالغة بالاستجابة السريعة لها، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تلبية مطلبها وتوفير كرسي متحرك، يساهم في التيسير عليها لمباشرة عملها، وعلاجها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.