المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات في دكرنس.. «زرع بانجو فوق سطح البيت»

أراد أن تكون تجارته في الخفاء وغير مستهدفة من منافسيه أو كبار مروجي المواد المخدرة في مدينة دكرنس بالدقهلية، فلجأ إلى حيلة ظنّ بها أنه استطاع زراعة وترويج المخدرات بسهولة، فزرع نبات البانجو المخدر أعلى سطح منزله، قبل أن يصبح هدفا مشروعا للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التي تمكنت من استهداف منزله، وضبط 50 شجرة من نبات البانجو، مُعدة للترويج والتوزيع على عملائه.

وأُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات المنصورة التي انعقدت برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخري، ورامي منصور عباس، واستمعت لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع الحاضر مع المتهم، وأصدرت حكما بإدانته وعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

زرع بانجو

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 9244 لسنة 2021 جنايات دكرنس، أوضحت أن المتهم «أيمن.ج» 27 سنة، زرع نبات البانجو بقصد الإتجار به وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز المواد المخدرة بقصد الإتجار، فضلا عن حيازته سلاح أبيض «سكين» بدون مصوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، لأقوال النقيب محمود طارق متولي، معاون مباحث مركز شرطة دكرنس، الذي أكد أنه تمكن من ضبط المتهم، تنفيذا لأمر ضبطه وإحضاره، وعثر أسفل وسادته على سكين ومبلغ مالي، فضلا عن 23 لفافة من نبات البانجو، وبتفتيش سطح المنزل عثر على أقفاص خشبية بها 50 شجرة من نبات البانجو المخدر، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرّ بزراعة البانجو بقصد الإتجار فيه، وحيازة السلاح الأبيض للدفاع، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع.

المعمل الكيماوي

وأرسلت النيابة العامة المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير حول المواد المخدرة المضبوطة، وجاء التقرير مؤكدا أن الأشجار الخضراء المضبوطة جميعها من نبات «البانجو_ القنب» المُدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، كما أن بذور القمم الزهرية قابلة للإنبات، ومُدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.