محافظ الفيوم ينفي إزالة السواقي لتطوير ميدان قارون: «محدش يقدر يعملها»

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة تُعرف بالسواقي الأثرية، نافيا ما أثير حول إزالتها من أجل تطوير ميدان قارون: «مين يقدر ييجي على معلم بهذه القيمة وهو أحد المعالم الأيقونية في المحافظة».

إزالة سواقي الفيوم مستحيلة

وأضاف «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي: «مستحيل أن تُزال السواقي، إذ أن منطقة السواقي هي أحد أهم المناطق المهمة في المحافظة، وخلال الأشهر الماضية نفذنا دراسة عمرانية متكاملة من خلال أساتذة من 4 كليات للهندسة في جامعات بنها وعين شمس والفيوم والقاهرة وكلية التخطيط العمراني».

وتابع محافظ الفيوم: «من خلال هذه الدراسة، قمنا بدراسة الميدان، ورصدنا العوامل التي شوهته من أجل إعادة الرونق للميدان والسواقي، وانتهت الدراسة إلى تطوير موقع السواقي بالكامل، وأن يكون المشهد البصري هناك مختلفا تماما عما هو عليه الآن».

صيانة السواقي

وأوضح: «نعمل على صيانة السواقي وتركيبها في موقعها التاريخي، وسننشئ عددا من الأماكن الترفيهية للمواطنين مثل المطاعم، وموقع السواقي موجود في موقع قصر ثقافة الفيوم المصمم على شكل هرم مقلوب، والمشهد كله شهد إعادة تنظيم للميدان بشكل مختلف».

نقل شريط القطار

وأشار إلى أن نقل شريط القطار الذي يمر وسط المدينة سيحدده المتخصصون: «الأهالي قدموا هذا المقترح، وهو محل دراسة، لأنه قد يكون له تبعات أخرى لا أعلمها».