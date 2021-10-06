محافظ دمياط تشارك في حوار أشبيلية حول مدن قادرة على الصمود

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى حوار أشبيلية حول إنشاء مدن قادرة على الصمود، الذي تم تنظيمه اليوم الأربعاء، على هامش المنتدى العالمي الثالث للحكومات المحلية، في إسبانيا، حيث تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، بمدينة إشبيلية، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وجاءت جلسة الحوار بحضور ميغيل إنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وخوان اسباداس، عمدة أشبيلية، وجيل بو، عمدة ولاية كورنيوڤ بفرنسا، ورؤساء البلديات وقادة الحكومات المحلية ببعض المدن حول العالم.

المحافظ: سلطنا الضوء حول أفضل المعلومات والممارسات والدروس

وذكرت المحافظ أنه تم خلال الحوار تسليط الضوء حول أفضل المعلومات والممارسات والدروس المستفادة من تفشي جائحة كورونا، فضلاً عن عرض أهم المحاور والحاجات الملحة لجعل المدن أكثر مرونة على النحو الذي حدده الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، والهدف 16 من خطة الأمم المتحدة لعام 2030، حيث أبرزت الأزمة سُبل تعزيز المحاور السكانية الأكثر مرونة.

محافظ دمياط تعرض جهود مجابهة تداعيات جائحة كورونا

وقدمت محافظ دمياط، خلال الحوار، عرضاً تضمن أهم الجهود التي حققتها المحافظة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مع ما تشكله من أزمة صحية عالمية فى طابعها الأول، إلا أنها تُعد أزمة لها عدة تأثيرات على النواحى الاجتماعية والاقتصادية ، لذا فقد عكفت المحافظة على وضع حلول أساسية لتلك الأزمة، جاء أبرزها تنفيذ عدة مبادرات لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادى وإنشاء أول مدينة صديقة للنساء للعمل على تحقيق ذلك الهدف.

وأهدت «عوض» درع محافظة دمياط لخوان إسباداس، عمدة أشبيلية، تقديراً لما حققته المدينة تحت قيادته، لاستضافة هذا المنتدى العالمي الهام.

الجدير بالذكر أن محافظ دمياط تلقت فى وقت سابق، دعوة من الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وعمدة أشبيلية، للمشاركة في جلسات المنتدى، الذي بدأت فعالياته أمس الثلاثاء، بتكريم الدكتورة منال عوض، ضمن أهم الشخصيات التى حققت تقدما بارزا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة.