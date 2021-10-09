ضبط أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بقيمة 42 ألف جنيه بمرسى علم

شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة حملة على الصيدليات، أسفرت عن ضبط 421 عبوة من أدوية ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، بمدينة مرسى علم، بقيمة مالية قدرت بحوالي 42 ألف جنيهاً مصرياً، يأتي ذلك في التصدي لظاهرة غش الأدوية وبيع المستحضرات الصيدلية مجهولة المصدر بالبحر الأحمر، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

حملات على الصيدليات بمدن البحر الأحمر

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إدارة التفتيش الصيدلي، بالاستمرار في شن الحملات على الصيدليات العامة والتصدي لظاهرة غش الأدوية وبيع المستحضرات الصيدلية مجهولة المصدر، وذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها إدارة التفتيش الصيدلي لإحكام الرقابة على سوق الأدوية بمرسى علم، وفقاً لخطة المرور الدوري على المؤسسات الصيدلية المختلفة بمدن المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة وأعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية.

ضبط 421 عبوة مجهولة المصدر

أسفرت الحملات عن ضبط 421 عبوة من أدوية ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وأخرى منتهية الصلاحية ومُعدة للبيع بأحد الصيدليات بمدينة مرسى علم، كما تم ضبط شخص غير صيدلي يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص داخل الصيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

وأوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم السبت، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مرسى علم للعرض على النيابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة التي قد تضر بصحة وسلامة المواطنين، مشدداً على الاستمرار في شن المزيد من الحملات على المؤسسات الصيدلية المختلفة لضبط سوق الدواء بالمحافظة.