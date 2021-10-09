صحة المنيا: اللقاحات الملقاة بترعة بني مزار 26 ألفا و600 جرعة سينوفارم

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا، إن لقاحات كورونا الملقاه بالقمامة بجوار ترعة قرية إبشاق بمركز بني مزار في شمال المحافظة، جميعها من لقاح سينوفارم الصيني، وعددها 33 كرتونة تضم نحو 26 ألفا و 600 جرعة.

النيابة الإدارية تحقق في الواقعة

وتواصل مديرية الصحة التحقيقات في الواقعة حيث يتم جرد كافة المخازن الخاصة بلقاحات كورونا، كما شكلت النيابة الإدارية فريق تحقيق في الواقعة المقيدة برقم 420 / 2021 بني مزار.

وتلقت أجهزة الأمن بمركز بني مزار، ظهر الخميس الماضي، إخطارا من أهالي قرية إبشاق، بالعثور على كميات من لقاح فيروس كورونا، ملقاة داخل ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة، وتم التحفظ على المضبوطات.

وأكد عدد من الأهالي إنه وخلال سير عددًا منهم، شاهدوا أكياس طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار الترعة، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات فيروس كورونا المُستجد المخصصة لتطعيم المواطنين.

علي الفور شكلت مديرية الصحة لجنة لمعاينة وفحص الكمية الكبيرة التي عثر عليها وسط أكوام القمامة، لإعداد تقرير لعرضه على الوزارة، وتبين بالفحص الأولي أن الكمية التي عثر عليها ليست ضمن عهدة الإدارة الصحية ببني مزار أو مديرية الصحة بالمنيا.

فيديو العثور على اللقاحات على صفحات التواصل الاجتماعي

وتداولت عددًا من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو يوضح عثور أهالي قرية إبشاق، على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا المُستجد، بجوار الترعة، وقرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.