تفاصيل الاستعداد لأول يوم دراسي بجامعة المنيا: غرف عزل ولجان أزمات

أنهت جامعة المنيا، استعداداتها لانطلاق العام الجامعي الجديد، اليوم الأحد، من خلال المراجعة الشاملة للكفاءة والسلامة الإنشائية للمباني والمدرجات وقاعات المحاضرات والموقع العام بالكليات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتلقي لقاح فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

حظر التجمعات أمام الكليات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، على ضرورة المتابعة الدقيقة لكل الإجراءات الاحترازية، ومنع التكدس والزحام وحظر التجمعات أمام الكليات، والالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، وتوفير غرف للعزل بالكليات، وتفعيل لجان الأزمات، وتكثيف الجهود بالبوابة الرئيسية وبمداخل الكليات لقياس درجات الحرارة بالكاشفات الحرارية وممرات التعقيم، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري يومياً.

وأعلن حرص الجامعة في الحفاظ على انتظام العملية التعليمية والدراسة بها من أول أيامها وفقاً للجداول الدراسية، واستكمال تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية طبقاً للجداول المُعلنة، وتعزيز سير العمل بخطة الجامعة لتحصين طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتلقيهم اللقاحات ضد فيروس كورونا، وإتاحته لجميع منتسبي الجامعة، مشددًا على عدم السماح للطلاب باستخراج الكارنيه الجامعي والدخول للحرم الجامعي أو قبول تسكينهم بالمدن الجامعية إلا بعد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ حفاظًا على صحتهم وصحة من يخالطوهم.

وعقد رئيس جامعة المنيا، اجتماعاً بعمداء الكليات، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة؛ وذلك لمتابعة جهود الجامعة واستعداداتها النهائية لانطلاق العام الجامعي الجديد، واستقبالها لطلابها الجُدد والقدامى اليوم الأحد بجميع كلياتها العشرين ومعهدها للتمريض؛ ومدى ضمان توفير البيئة الجامعية الداعمة لانتظام العملية التعليمية.

تفعيل الأنظمة الإلكترونية لنشر الكتاب الجامعي

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف التنفيذي لتفعيل الأنظمة الإلكترونية لنشر الكتاب الجامعي الإلكتروني البديل للكتاب الورقي على منصة الجامعة، طبقاً لمعايير ومواصفات إنتاجه وتسعيره لكل فصل دراسي، وآليات حصول الطالب علي اسم المستخدم والرقم السري، وقياس مدى تفاعل الطالب ونسب تردده على منصة الجامعة التعليمية.

ووجه رئيس الجامعة إلى ضرورة دعم الطلاب الغير قادرين من خلال صندوق التكافل الطلابي، وتحمل الجامعة لمصروفاتهم الدراسية ودعمهم دعماً نقدياً وعينياً حرصاً من الجامعة على استكمال مسيرتهم التعليمية.