المهرجان القومي للمسرح يختتم فعاليات الدورة الـ14 الليلة

يسدل المهرجان القومي للمسرح الستار على فعاليات الدورة الـ14، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، لإعلان الفائزين بجوائز المهرجان.

خالد كمال وعابد العناني يقدمان حفل ختام «القومي» للمسرح

ومن المقرر أن يقدم حفل الختام الفنانان خالد كمال وعابد العناني، ويتولى الإخراج إسلام إمام، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمسرحيين، بالإضافة إلى صناع الأعمال التي شاركت في الدورة الحالية من المهرجان.

لجنة تحكيم الدورة الـ 14

ويتنافس على جوائز المهرجان 33 عرضا مسرحيا متنوعا، من بينهم 5 عروض تابعة للبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى 5 عروض تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بينما يشارك مسرح الهناجر بعرضين، أما دار الأوبرا تشارك بعرض «إيزيس»، ويتواجد المسرح المستقل بـ 5 عروض، وتشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدنى بعرض مسرحي واحد، ومن المقرر أن تعلن لجنة التحكيم أسماء الأعمال الفائزة.

وتضم لجنة التحكيم التي يرأسها الفنان أحمد حلاوة، الموسيقار علي سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب السيد محمد علي، ومهندس الديكور أيمن انور، والمخرج محمد عمر، بالإضافة إلى مقرر اللجنة محمد البنان.

تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز

وشهدت الدورة الـ 14 من المهرجان تكريم مجموعة كبيرة من أبرز النجوم والمبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، من بينهم الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتسلمت عنهما التكريم ابنتهما دنيا سمير غانم.

وشملت قائمة التكريمات الفنانة إلهام شاهين، الفنان فاروق فلوكس، الفنان سامي مغاوري، الفنان أشرف عبد الغفور، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير، بالإضافة إلى الفنان الراحل عبدالله غيث.