السيسي لفائزة بجائزة «حياة كريمة»: 30 ألف جنيه مش كفاية.. هديكي الضعف (فيديو)

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جوائز الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة التي أعدها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر، لأفضل المشروعات بالقرى المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة»، خلال مشاركته في افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية.

وحصلت عبير سالم، على المركز الأول، عن تميزها في تصنيع اللوحات الذاتية بمحافظة الفيوم، والسيدة جميلة، الحاصلة على المركز الثاني، عن تميزها في تصنيع المشغولات اليدوية بمحافظة سوهاج، أما أحمد وليد مختار، من محافظة الغربية فقد حصل على المركز الثالث، وهو حديث التخرج.

شيك بـ50 ألف جنيه للفائزة الأولى

وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شيكا بـ50 ألف جنيه لصاحبة المركز الأول، وعلقت قائلة: «أقطن في قرية سياحية جميلة وأتمنى أن أفتح ورشة عمل فيها، لتطوير الأفكار وتدريب الشباب، لكي نكون جميعا يدا واحدة، وأوجه التحية لمبادرة حياة كريمة لأنها (نورت القرى)».

ووجهت عبير، حديثها إلى رئيس الجمهورية وقالت: «حضرتك فتحت لنا طاقة أمل في الريف المصري، إن يبقى فيه تواصل، ومبادرة حياة كريمة فرحت كل أهالي قرى الريف في مصر».

ورد الرئيس السيسي، قائلًا: «كتر خيرك أنا تشرفت بيكي وهنعملك المركز اللي عاوزة تعمليه، حاجة تاني؟!».

الفائزة الثانية تربي 4 أيتام

أما الفائزة الثانية، فقالت إنها تربي 4 يتيمات، منهن فتاة يتيمة الأب والأم، وحصلت على 3 دبلومات، مناشدة إياه بأن يوفر لها وظيفة: «هي بنت شقيقتي، وتوفت والدتها ووالدها، وأربي أبنائي الثلاثة».

كما رفض الرئيس عبدالفتاح منحها شيكا بـ30 ألف جنيه المخصص لصاحب المركز الثاني، وعلق قائلا: «مش هاينفع 30 ألف جنيه هديكي ضعف المبلغ ده»، لترد قائلة: «ربنا يبارك فيك ويبارك فيكم كلكم».