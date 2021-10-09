انقطاع الكهرباء بشكل كامل في لبنان

انقطع التيار الكهربائي عن كل مدن ومحافظات الأراضي اللبنانية، وفقا لنبأ عاجل بثته «العربية» منذ قليل.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، تحذر من استمرار التعديات على محطات إنتاج الكهرباء وأن آخر هذه التعديات كان استحواذ محطة بعلبك مجددا وحدها على 15% من طاقة الإنتاج ما أدى إلى فقدان السيطرة بعد ساعات على كل الشبكة الكهربائية، وفقا لـ«إل.بي.سي» اللبنانية.

وأضافت «إل.بي.سي»، بأن انقطاع الكهرباء حدث نتيجة انخفاض القدرة الإنتاجية ونفاذد مخزون الوقود المشغل للتيار الكهربائي في معاملها، وأنها علمت بأنه تحت الضغط قام الموظف في محطة بعلبك بتحويل خطوط إضافية للمنطقة بمجموع 60 ميجا واط لمدة ساعتين ما أدى إلى تحميل معامل الإنتاج فوق قدرتها وسقوط الشبكة بكاملها.

انقطاع متكرر للتيار الكهربائي

وقبل 6 أيام من اليوم السبت، كانت قد أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، بتعرض الشبكة إلى انقطاع عام في كل الأراضي اللبنانية نتيجة انخفاض القدرة الإنتاجية ونفاذ مخزون الوقود المشغل للتيار الكهربائي في معاملها.

وقالت الشركة في بيان إن «معمل الذوق الحراري شمالي بيروت توقف قسرا عن إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى المعامل المتوقفة قسرا عن إنتاج الطاقة، نتيجة نفاذ مادة الفيول أويل، الأمر الذي أدى إلى انخفاذ القدرة الإنتاجية إلى ما دون 500 ميجاواط».

المولدات حل بديل للكهرباء في لبنان

وبفضل الأزمة التي يعانيها الشارع اللبناني، فإنه بات الجميع يلجأ لاستخدام المولدات الخاصة، حيث بات يصعب تأمين التيار بمعدل ساعة واحدة يوميا في معظم المناطق وأنه خلال الفترة الماضية كان ينقطع بمعدل ساعة أو يزيد.

ووفقا للصحف اللبنانية، فإن الإقبال على شراء وتأجير المولدات الخاصة استغله البعض برفع أسعارها بشكل غير مسبوق، وباتت فاتورة المولدات الشهرية تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور في لبنان.