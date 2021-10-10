تفاصيل أول يوم دراسي بالجامعات: حضور للمُطعمين ومفيش كتاب ورقي

انتظمت الدراسة، اليوم، في غالبية كليات الجامعات الحكومية والخاصة بأول أيامها للعام الجامعي الجديد 2021، بحضور مكثف للطلاب بمختلف الفرق الدراسية، وحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات على مشاركة الطلاب أجواء الاحتفالات لأول يوم جامعي في ظل الإجراءات المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أبرزها التشديد على التطعيم بلقاح كورونا والالتزام بارتداء الكمامة، والتأكيد على انتظام حضور الطلاب والجاهزية لأول مرة للتعامل بدون كتاب جامعي في صورته النمطية «الكتاب الورقي»، وتحويله إلى كتاب إلكتروني سواء بوضعه على اسطوانات مدمجة أو تحميله على المنصات التعليمية المختلفة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جولته اليوم بجامعتي القاهرة وعين شمس، أن هناك خطة زمنية للانتهاء من تطعيم كل منتسبي الحرم الجامعي خلال الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول، مؤكدا على الانتهاء من تطعيم أكثر من مليون شخص منتسب للجامعات الحكومية والخاصة خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيدا بالنسب المتميزة التي حققتها الجامعات في هذا الشان، معبرا عن سعادته بالحضور الكثيف لطلاب الجامعات الحكومية أو الخاصة في أول أيام الدراسة.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية انتظام الدراسة في أول أيامها دون رصد أي مشكلات، مشددين على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، بجانب الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة والكليات المختلفة.

الجامعات: انتظام الدراسة في أول أيامها دون رصد أي مشكلات

وأجرى رئيس جامعة القاهرة جولة تفقدية بالحرم الجامعي وعلى البوابات الرئيسة للجامعة، مؤكدا على التزام منسوبي الجامعة بالإجراءات الاحترازية وكذلك ارتداء الكمامات الطبية، بجانب مرور الطلاب من خلال بوابات التعقيم الذاتي، واستخدام الكواشف الحرارية للاطمئنان على جميع الطلاب وخلوهم من أعراض فيروس كورونا، وإظهار بطاقة التطعيم ضد كورونا، وذلك في إطار الاستعداد التام لبدء العام الجامعي الجديد 2021 -2022.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام الدراسة في أول أيامها دون رصد أي مشكلات، موضحا أن العام الدراسي الجديد سيكون عاما يدون كتاب ورقي، لافتا إلى أنه تم تحميل جميع المقررات الدراسية كاملة على المنصات التعليمية المختلفة وكذلك الاسطوانات مدمجة وتسليمها للطلاب.