الأحد : إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية

قال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيُعلن نتائج «المرحلة الأولى»، بعد غد الأحد، فى مؤتمر، بحضور السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، ود. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، ومسئولى المكتب.

«التعليم العالي»: الأعداد المتاحة للطلاب هذا العام أفضل من الماضي

وأوضح الوزير أن 99% من الطلاب، تقدّموا فى تنسيق المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الأعداد المتاحة للطلاب هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن انخفاض الدرجات فى العام الحالى لن يؤثر على أعدادهم، موضحاً أن مصر تمتلك البنية التحتية التى تستوعب الطلاب فى كل جامعات مصر، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

التصحيح الإلكتروني جعل نسبة الخطأ تكاد تكون معدومة

وأضاف «عبدالغفار» أنه جرى تحقيق أعداد الطلاب المستهدفة خلال العام الحالى والطلاب الذى أجّلوا الدراسة العام الماضى، وامتحنوا العام الحالى، موضحاً أنه يجرى تعديل الترشيح للكليات، بناءً على الدرجة الأخيرة التى يحصل عليها الطالب، متوقعاً أن التصحيح الإلكترونى هذا العام جعل نسبة الخطأ قليلة جداً، وتعتبر غير موجودة، لكن فى الأعوام الماضية، كان التصحيح يدوياً، وكان الطالب يحصل على عدد كبير من الدرجات عند تقديمه التظلم.

وأكد الوزير أن الجامعات ليست مكاناً لتلقى العلم فقط، ولكنها مكان لتشكيل الفكر والوجدان فى مرحلة مهمة من العمر وسط استقطاب من الجماعات المتفرقة، مؤكداً أن هناك ندوات شبه أسبوعية فى جامعة القاهرة من جانب مفكرين وإعلاميين لنشر الوعى، لافتاً إلى أن مواقع التواصل أثرت على فكر الشباب بسبب وجود فراغ، لعدم وجود فكر معاصر يخاطبهم وتلقيهم معلومات مضللة كلها شائعات وأغراض، وتابع: «بنودى الطلاب كل المشاريع القومية فى مصر، وزاروا كل المشاريع القومية تقريباً وبيرجعوا عندهم وعى تانى وشكل تانى، والرئيس السيسى بيحرص على وجود شباب الجامعات والكليات العسكرية والشرطية مع إيجاد ندوات تثقيفية، ونضيف مناهج تشمل حرية الرأى».

«التعليم»: منح دراسية لأوائل «المتفوقين» في الجامعات

وأعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STES، عن تخصيص مجموعة من المنح الدراسية للطلاب الأوائل فى امتحانات الثانوية العامة 2021، فى عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تعليمية جذابة لكل الملتحقين بها، بالتدريب والتأهيل الجيد لسوق العمل، مشدّدة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه «تم تخصيص منح كاملة بجامعة النهضة بكليات الطب البشرى والعلاج الطبيعى والهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال لخريجى الصف الثالث بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسى 2020 - 2021»، موضحة أنه سيتم إطلاع الطلاب على تفاصيل التقديم على هذه المنح بإيميلات من المدارس.

وأضافت الوزارة أن جامعة الفيوم قرّرت بناءً على مخاطبات وحدة دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، توفير عدد من المنح بنظام الساعات المعتمدة (credit) بكليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحاسبات والمعلومات لخريجى الصف الثالث بمدارس المتفوقين للعام الدراسى 2020 - 2021، موضحة أنه سيتم إطلاع الطلاب على تفاصيل التقديم على هذه المنح.

وتابعت أنه تم الحصول على عدد من الموافقات على المنح وبعض التسهيلات لطلاب مدارس المتفوقين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة وسيتم نشرها تباعاً، موضحة أن جامعة السلام أعلنت توفير عدد من المنح بكلية طب الأسنان بالجامعة لخريجى الصف الثالث بمدارس المتفوقين.

وأكدت الوزارة أن الجامعة البريطانية فى مصر وفرت 10 منح بالجامعة لخريجى الصف الثالث بمدارس المتفوقين، كما وفّرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى 20 منحة لخريجى الصف الثالث.

وتجرى الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها المكثفة للعام الدراسى الجديد المقرر أن ينطلق 9 أكتوبر المقبل، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات. وشدّد المجلس فى اجتماعه الماضى على ضرورة تنفيذ مختلف الجامعات لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تطعيم العاملين بمنظومة المعاهد والجامعات الحكومية من أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الإداريون والطلاب ضد كورونا، فى ظل الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

مصادر: نظام «الحضور» سيتحدّد بناءً على تداعيات «موجة كورونا الرابعة»

وقالت مصادر إن هناك أكثر من سيناريو لنظام الحضور فى الجامعات، فى ظل الحديث عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحة أن السيناريو الأول يتمثل فى أن ظروف الفيروس ستسير بصورة طبيعية، مع انخفاض نسب ومعدلات الإصابة، ولا توجد أى خطورة، ففى هذه الحالة سيكون التعليم حضورياً. وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن السيناريو الثانى يتمثل فى حال حدوث مشكلات تتعلق بزيادة فى أعداد الإصابات، ووقتها سيكون هناك اجتماع للبت فى قرار الدراسة من قِبل اللجان المعنية المشكلة، وسيكون «قرار دولة»، موضحة أنه من الوارد اللجوء إلى سيناريو التعليم الهجين على غرار ما حدث العام الماضى، وهو الحضور جزئياً، وعدد أيام من المحاضرات بالنسبة للورش والسكاشن العملى والباقى دراسة «أون لاين»، مؤكدة أن الموضوع مرتبط بمستجدات الموقف التقديرى للدولة ككل.

وقالت المصادر إن الجامعة بدأت فعلياً تنفيذ خطة تطعيم طلابها، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس وأى تحورات متوقعة خلال الشهور القليلة المقبلة ومواجهة «دلتا بلس».