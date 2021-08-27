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عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية الأحد

كتب:

شريف سليمان
11:25 ص | الجمعة 27 أغسطس 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد المقبل 29 أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسؤولي مكتب التنسيق ومشاركة من الإعلاميين.

ومن المقرر إعلان النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وفقا لبيان رسمي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».  

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