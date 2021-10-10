«الشباب والرياضة» تنظم ملتقى توظيف لجميع المؤهلات برواتب مجزية

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بوزارة الشباب والرياضة، تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف، الذي يتم تنفيذه من خلال مبادرة «طور وغير» بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» للتنمية، لتوفير فرص عمل لجميع المؤهلات الدراسية بالشركات الكبرى، يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد التفاصيل الكاملة ليوم التوظيف، الوظائف المتاحة، وطريقة التقديم، وفقًا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الوظائف المتاحة للتقديم بكبرى سلاسل الهايبر ماركت

1- مدير فرع (خبرة سابقة بنفس المجال).

2- مدير قسم الأغذية الطازجة (خبرة سابقة بنفس المجال).

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

4-مشرف أغذية جافة.

5-مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

6- مشرف مجمدات.

7- موظف لوجيستك.

8- بائع أجبان.

9- سائق رخصة مهنية (رخصة ثالثة - رخصة ثانية)

10- متلقي طلبات

11- موظف موسمي (طلبة)

12- كاشير

13- مشرف قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

14- منسق ممرات.

15- مشرف قسم التجميل (خبرة سابقة بنفس المجال) .

16 - منسق تجميل.

17 - مشرف قسم المنزلية (خبرة سابقة بنفس المجال)

18 - منسق منزلية.

19- منسق مخزن

20- مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال)

21- بائع بقالة

22- مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال)

23- بائع لحوم (بلدي-برازيلي)

24- بائع عطارة

25- محاسب فرع

26- موظفFMC

27- مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

28- موظف خدمة توصيل

29- سائق بفسبا خاصة (دليفري)

30- موظف أمن

31- مراقب كاميرات

32- موظف خدمات.

33- خلف كاشير

34- فني تبريد وتكييف.

مميزات العمل

- مرتبات مجزية.

- حوافز شهرية.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- فرص للترقي.

- جميع المؤهلات الدراسية.